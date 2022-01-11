Кредиторы намерены признать банкротом крупную деревоперерабатывающую компанию "СТОД"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Кредиторы приняли решение ходатайствовать в суде о признании банкротом и введении конкурсного производства в отношении одной из крупнейших в России деревоперерабатывающих компаний "СТОД", говорится в сообщении ВЭБ.РФ, который является залоговым кредитором предприятия и финансировал проект по строительствоу завода по производству ОСП-плит в Торжке (Тверская область).

В госкорпорации подчеркивают, что продукция завода имеет хороший экспортный потенциал, в том числе в странах Европы и Австралии. ВЭБ.РФ намерен сохранить персонал предприятия и не исключает внебанкротного урегулирования задолженности.

"Стороны рассматривали возможность внебанкротного урегулирования обязательств, однако в настоящий момент ввиду высокой долговой нагрузки на предприятие иное решение, кроме введения конкурсного производства, невозможно. Окончательное решение примет арбитражный суд в январе 2022 года", - пояснил управляющий директор блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами ВЭБ.РФ Александр Иванов.

Заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на котором планируется рассмотреть отчет управляющего ООО "СТОД", а также вынести решение о необходимости введения конкурсного производства назначено на 13 января 2022 года.