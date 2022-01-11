Хайнань активно готовится к проведению крупной потребительской выставки

ХАЙКОУ /Китай/, 11 января. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань активно готовятся к проведению Китайской международной выставки потребительских товаров, на которой "впервые будет представлен широкий перечень новейшей продукции со всего мира". Как сообщили организаторы, до начала проведения этого масштабного мероприятия осталось всего 90 дней.

По их словам, состав участников, которые планируют представить свои товары и услуги, "в целом определен". Ожидается, что территория, отведенная под зарубежные торговые марки, увеличится по сравнению с прошлым годом на 5 процентных пунктов, до 80%.

На этот раз главным гостем выставки, как отмечается, станет Франция. Кроме того, о намерении усилить свое присутствие заявили японские компании. Китай собирается представить свою лучшую продукцию, для которой отведена площадь в 20 тыс. кв. м. Предполагается, что предприятия КНР, планирующие продемонстрировать национальные товары, "получат новые возможности для выхода на внешние рынки".

Китайская потребительская выставка будет проходить в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня) 12-16 апреля, площадь экспозиций составит 100 тыс. кв. метров - на 25% больше, чем в прошлый раз. Впервые это масштабное мероприятие состоялось 7-10 мая 2021 года в Хайнаньском международном выставочном центре, в нем участвовали представители 70 стран и регионов, свыше 2,6 тыс. премиальных брендов и более 1,5 тыс. компаний. Их продукция привлекла внимание порядка 240 тыс. посетителей.