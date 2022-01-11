Министр экономики ФРГ выступил против включения газа и атомной энергетики в таксономию ЕС

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек не считает, что Евросоюзу стоит включать газ и атомную энергетику в список зеленых источников энергии. Об этом он заявил во вторник журналистам в Берлине.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "В случае с газом и атомной энергетикой это не требовалось", - полагает он.

Кроме того, Хабек заявил, что Германии придется существенно ускорить работу по достижению климатической нейтральности к 2045 году.

"Мы хотим добиться климатической нейтральности к 2045 году, к 2030 увеличить долю возобновляемых источников до 80%", - напомнил он.

По словам министра, цели по климатической нейтральности на ближайшие годы - 2022, 2023 - уже не будут достигнуты. "Нам нужно теперь в три раза увеличить скорость сокращения выбросов", - заявил министр. По его словам, для достижения целей потребуются "новые меры во всех областях".

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия выступает за включение атомной и газовой отраслей в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе. Ранее против этого уже высказывалась министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Штеффи Лемке.

Германия отказывается от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газовых электростанций, чтобы осуществить энергетический переход и стать к 2045 году климатически нейтральной.

Как накануне заявила на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, изначально страны ЕС должны были до 12 января сформулировать свою позицию по таксономии, но сроки продлили до 21 января. Единой позиции в Берлине по состоянию на понедельник еще не было.

Как пишет Deutsche Welle, проект постановления еще может быть заблокирован, если против выступят большинство стран или Европарламент.