В Свердловской области приняли дорожную карту по содействию развития конкуренции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Новая дорожная карта по содействию развития конкуренции в Свердловской области до 2025 года принята в регионе. Она предполагает увеличение доли частного бизнеса, в том числе на рынках медицинских услуг, пассажирских перевозок, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Планы по увеличению доли частного бизнеса и снижению барьеров между поставщиками и потребителями товаров утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Новая региональная дорожная карта по содействию развития конкуренции в регионе принята на 2022-2025 годы", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве инвестиций и развития Свердловской области, к концу 2025 года доля частного бизнеса на рынках медицинских услуг должна составлять не менее 10%, перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам - не менее 20%, перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам - не менее 30%, розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями - не менее 70%.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов отметил, что правительства области при разработке дорожной карты определило 62 рынка для содействия развитию конкуренции, что в два раза больше рекомендованного объема.

"Ее реализация позволит обеспечить экономический рост Свердловской области, развитие малого и среднего бизнеса. Она направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и, как следствие, условий для экономически эффективного обеспечения потребностей жителей в товарах и услугах", - подчеркнул Шалабодов.

Развитие конкуренции - одна из национальных задач, направленная на снижение цен, повышение качества продукции и услуг, расширение их ассортимента. Для достижения этого, в частности, на федеральном уровне сформированы планы по снижению в некоторых отраслях доли организаций с государственным и муниципальным участием, а также по увеличению числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.