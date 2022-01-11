Британская энергетическая компания извинилась за совет обнимать животных, чтобы сэкономить

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Британская энергетическая компания Ovo Energy извинилась за свои рекомендации клиентам обниматься с домашними животными, крутить хулахуп и пить побольше воды как способ сэкономить на счетах в ситуации, когда цены на энергоносители резко поднялись. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении третьего самого крупного поставщика энергии, который ранее опубликовал блог с неоднозначными советами.

"Мы понимаем, несколько сложной будет ситуация для многих пользователей в этом году. Мы напряженно работаем над тем, чтобы найти эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса, и мы признаем, что содержимое этого блога было слабо продуманным и не приносящим пользу. Мы испытываем неловкость и приносим искренние извинения", - говорится в заявлении Ovo Energy, которое приводит агентство PA.

В понедельник газета Financial Times опубликовала список из распространенных компанией 10 "простых и сокращающих издержки советов" по тому, как остаться в тепле этой зимой. Они включают в себя в том числе такие рекомендации, как обнимать домашних животных, побольше двигаться, устроив, например, соревнование с детьми, кто дольше прокрутит хулахуп, убраться в доме или попрыгать на месте. Другие предлагаемые способы согреться - есть побольше имбиря, пить больше жидкости, но избегать алкоголя, оставлять открытой духовку после того, как еда приготовлена.

Депутат-лейборист Клайв Льюис назвал подобные рекомендации "клоунскими и вызывающими депрессию", указав на их неуместность в ситуации, когда многим людям, возможно, придется выбирать: включить батарею или купить еды. Средств на все может не хватить.

Череда банкротств

Всего с начала сентября прошлого года более 20 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек, объявили о банкротстве из-за рекордно высоких цен на газ, в том числе фирма Bulb, занимавшая седьмое место в стране по числу клиентов. Несмотря на то, что установленный Управлением рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был повышен с 1 октября, многие британские энергокомпании продолжают терпеть убытки.

Правительство последовательно заявляет, что пока не намерено оказывать им финансовую помощь и, по словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга, ожидает новых банкротств.

Как ожидается, в апреле предел цен будет опять повышен, а средние расходы на электричество британских домохозяйств вырастут на 50%, или £700 (71 тыс. рублей), достигнув суммы в £2 тыс. (203 тыс. рублей) в год.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть. В Европе в ходе биржевых торгов во вторник цена на газ вновь опустилась ниже $1000 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.