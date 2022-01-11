Sual Partners считает решение "Русала" не выплачивать дивиденды необоснованным

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Sual Partners считает итоги внеочередного собрания акционеров "Русала", на котором было принято решение не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2021 года, необоснованными и нелогичными. Об этом ТАСС заявили в компании, которая владеет 25,61% производителя алюминия.

"Sual Partners разочарована итогами голосования акционеров ОК "Русал" по вопросу о выплате дивидендов, но они не стали для Sual Partners сюрпризом, несмотря на необоснованность и нелогичность такого решения. Тем не менее Sual Partners продолжит добиваться справедливого распределения прибыли ОК "Русал", которое будет учитывать интересы самой компании и всех ее акционеров", - подчеркнули там.

В ходе внеочередного собрания акционеров "Русала", которое состоялось 10 января, 62,8% держателей акций поддержали предложение не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2021 года, тогда как "против" выступили 31,8% акционеров, еще 0,027% лиц, имеющих право голоса, воздержались.

Ранее на Гонконгской фондовой бирже было опубликовано сообщение, согласно которому совет директоров "Русала" не может рекомендовать промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года по причине отсутствия финансовой отчетности за данный период. При этом в сентябре акционеры "Русала" уже проголосовали против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года. Тогда голосование также было инициировано Sual Partners. Позднее в Sual Partners подчеркнули, что продолжат отстаивать интересы миноритарных акционеров, указав на возможность "Русала" обеспечивать минимальную дивидендную доходность акционерам компании. В последний раз производитель выплачивал дивиденды в 2017 году.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.