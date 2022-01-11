Сеть McDonalds вошла в реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Инвестиционный совет Оренбургской области включил в реестр приоритетных проектов инициативу сети McDonalds о создании еще трех ресторанов в регионе, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

"Инвестиционный проект по развитию сети предприятий общественного питания быстрого обслуживания McDonalds в городах Оренбург, Бузулук и Орск включен в Реестр приоритетных инвестиционных проектов региона. Такое решение принято на заседании инвестиционного совета Оренбургской области", - сказано в сообщении.

Согласно условиям предложенного проекта, к концу 2023 года в Оренбургской области откроются три предприятия сети в городах Бузулук, Орск и Оренбург. Они дополнят сеть из уже семи существующих объектов. Общий объем инвестиций составит 462,6 млн рублей, будет создано 346 рабочих мест.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonalds в марте 2020 года заявляла о расширении сети в Оренбургской области.