Экс-глава департамента ЦБ займет должность GR-директора криптобиржи Binance в РФ и СНГ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бывший директор департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России Ольга Гончарова назначена на должность GR-директора криптобиржи Binance в России и СНГ с целью дальнейшего развития и усиления позиций компании в России, следует из сообщения пресс-службы криптобиржи.

"В Binance Ольга будет выстраивать системное взаимодействие с органами власти федерального уровня как в России, так и в СНГ, отвечать за продвижение и реализацию GR инициатив, как в области традиционных финансов, так и в области крипто и блокчейн индустрии, а также курировать взаимодействие с крупнейшими ассоциациями, представляющими интересы участников финансового рынка", - сообщает компания.

Ольга Гончарова, как отмечается, последние семь лет возглавляла департамент сбора и обработки отчетности в Банке России. В ЦБ РФ она отвечала за несколько проектов, связанных с цифровой трансформацией, стояла у истоков развития финтех индустрии в 2014-2015 годах. Также отмечается, что Гончарова имеет 20-летний опыт работы в финансовой сфере, включая работу в международных консалтинговых и банковских структурах.

Директором Binance в России станет сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox и сообщества блокчейн разработчиков Definition Владимир Смеркис. Он, как отмечается, имеет "внушительный корпоративный опыт работы" в таких компаниях, как Mail.ru Group, телеканал A1, агентство Global Point и компания Red Bull. "Основными задачами Владимира в Binance станет усиление присутствия Binance в России, работа над легитимизацией и GR взаимодействием с целью массовой адаптации блокчейн бизнеса в стране, маркетинг и PR присутствие, работа с сообществом разработчиков с целью развития Binance Smart Chain, а также NFT, GameFi и Metaverse проектами", - говорится в релизе.

Binance - крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.