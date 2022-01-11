"Утконос" объяснил сокращение работы доставки в новогодние праздники сменой техплатформы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Причиной сокращения работы доставки онлайн-ретейлера "Утконос" во время новогодних праздников стал переход на новую техническую платформу компании, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

11 января издание Forbes сообщило, что пользователи во время новогодних праздников жаловались на перебои в работе доставки "Утконоса".

На сайте "Утконоса" указано, что доставка товаров возобновится 12 января в связи с изменением технических систем компании.

"1 января "Утконос Онлайн" перешла на новую ERP-систему S/4 HANA (система управления ресурсами предприятия). Ограничения с приемом заказов связаны с началом перехода на эту систему в праздничные дни", - сказал представитель пресс-службы компании. Благодаря использованию новой системы повысится работа всех бизнес-модулей, что в дальнейшем позволит обрабатывать более 100 тыс. заказов в сутки.

"Несмотря на масштабные изменения внутри, сайт компании продолжает корректно работать, и наши клиенты могут оформлять заказы как обычно. В ближайшие дни объемы будут полностью восстановлены", - подчеркнули в пресс-службе "Утконоса".

В компании отметили, что внедрение новой системы не связано с покупкой "Утконоса" ретейлером "Лента" и с грядущей интеграцией доставок двух компаний под брендом Lenta-U.

О покупке "Утконоса"

Ранее ретейлер "Лента" сообщил о покупке онлайн-ретейлера "Утконос" за 20 млрд рублей. По условиям соглашения о приобретении, вся доля участия в капитале "Утконоса" будет передана "Ленте" до конца первой недели февраля 2022 года. Ожидается, что "Лента" осуществит платеж продавцу после получения средств от размещения акций.

Объединенное онлайн-подразделение получит название Lenta-U. После завершения сделки генеральный директор "Утконоса" Дэнни Перекальски займет должность генерального директора Lenta-U.

Бренды сохранятся, а "Утконос" станет частью онлайн-бизнеса "Ленты" для предоставления полного спектра онлайн-услуг по доставке товаров.