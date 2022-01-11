ДНР начала поставки колбасных изделий в Россию

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Енакиевский мясокомбинат начал экспорт колбасных изделий в Российскую Федерацию. Об этом во вторник сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой народной республики (ДНР).

"Первая партия колбасных изделий из Донецкой народной республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что комбинат отправил 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий "для реализации в Ростовскую область".

По данным министерства, ООО "Енакиевский мясокомбинат" основано в 2014 году и специализируется на производстве сосисок и сарделек, вареных колбас, копченостей, сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.