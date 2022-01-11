Пассажиропоток в аэропорту Пулково вырос на 65% за 2021 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Аэропорт Пулково обслужил 18,1 млн человек в 2021 году, что на 65,4% больше аналогичного показателя 2020 года, когда, по данным Росавиации, было перевезено 10,9 млн человек. При этом пассажиропоток за последние 12 месяцев снизился на 8% по сравнению с уровнем допандемийного 2019 года, сообщили во вторник в пресс-службе управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота северной столицы".

"С 1 января по 31 декабря 2021 года аэропорт Пулково обслужил 18,1 млн пассажиров, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении.

На внутрироссийских рейсах обслужили 15,5 млн пассажиров из 18,1 млн человек, что на 28% больше, чем в 2019 году. Самыми популярными направлениями за этот период стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск.

В то же время объем перевозок на международных направлениях за прошедший год составил 2,5 млн пассажиров, что на 66% ниже показателя 2019 года. В условиях ограничений, связанных с пандемией, лидерами среди направлений стали Анталья, Стамбул, Ларнака (Кипр), Ташкент, Ереван, Франкфурт-на-Майне, Минск, Хельсинки, Ош (Киргизия) и Ургенч (Узбекистан), рассказали в пресс-службе.