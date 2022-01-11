Экспорт продукции переработки Ставрополья планируют увеличить на 60% в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Производители продукции переработки на Ставрополье намерены достичь объема экспорта в сумме $490 млн, сообщил во вторник председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин. Планируемый объем на 60% превышает итог 2021 года.

"В этом году наши переработчики должны выйти на новый уровень экспорта. Если в прошлом году они наторговали почти на $300 млн, то на 2022 год план по АПК - $490 млн. Привлечение инвестиций и запуск новых производств - также в приоритете. Планируем реализовать порядка 20 инвестпроектов. Все это направлено на обеспечение продовольственной безопасности региона и всей страны", - написал он на своей странице в Instagram.

Полюбин отметил, что власти намерены способствовать модернизации предприятий, увеличению объемов производства пищевых продуктов, привлекать субсидии из федерального и краевого бюджета. По информации комитета, продукция переработки Ставрополья представлена более чем в 60 странах. В 2021 году основными драйверами роста краевого экспорта стали мясная и молочная продукция, масложировая продукция.