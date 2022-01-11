Поезда ЦППК в праздники перевезли на 15% больше пассажиров, чем год назад

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Свыше 8,6 млн пассажиров перевезли поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в новогодние праздники, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С 31 декабря по 9 января пассажиры пригородных поездов ЦППК совершили более 8,6 млн поездок, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 62% платных билетов было оформлено безналичным способом - с помощью банковских карт и платежных сервисов в кассах и билетных автоматах (БПА), а также через мобильное приложение ЦППК", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что самым популярным у пассажиров стало Ярославское направление. Им воспользовались около 1,7 млн пассажиров. На втором месте оказалось Казанское направление - им воспользовались 1,4 млн человек, а на третьем месте находится Горьковское направление - более 1 млн.