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Минфин 12 января проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года и ОФЗ-ИН выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 12 января аукционы по размещению выпусков ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года и ОФЗ-ИН выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.

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