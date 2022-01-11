Минфин 12 января проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 12 января аукционы по размещению выпусков ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года и ОФЗ-ИН выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.