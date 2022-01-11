Город Санья на Хайнане планирует завершить строительство центра биоресурсов к декабрю

ХАЙКОУ /Китай/, 11 января. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье китайского острова Хайнань к декабрю текущего года планирует сдать в эксплуатацию крупный международный центр по распределению биологических ресурсов животного и растительного происхождения. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, возведение объекта, который расположен на искусственном острове в форме полумесяца, осуществляется ускоренными темпами. Работы завершены уже на 50%.

Как заявил исполнительный директор проекта Пэй Юньчжоу, для того чтобы здание было завершено в запланированный срок, строительство ведется ежедневно. "Людям даем время на передышку, а оборудование работает без остановки", - уточнил он.

Центр биоресурсов в Санья будет использоваться для карантина животных и растений, ввозимых на остров. Главная задача - обеспечить максимальную безопасность соответствующей продукции и стабильное развитие отраслей, в которых она будет применяться. Площадь объекта стоимостью 371,99 млн юаней (58,41 млн долларов) составляет 30,6 тыс. кв. метров.