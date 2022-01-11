Додон призвал власти Молдавии попросить у России помощи в преодолении энергокризиса

КИШИНЕВ, 11 января. /ТАСС/. Почетный лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент Игорь Додон во вторник призвал власти страны начать переговоры с руководством России, чтобы попросить помощи в преодолении энергетического кризиса.

"Призываю высшее руководство Молдовы одуматься, усмирить свое высокомерие, перестать играть в западную русофобскую истерику и срочно запросить переговоры на высоком уровне с нашими стратегическим российскими партнерами для того, чтобы найти возможность помочь молдавскому народу пережить эту зиму", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он предупредил, что "Молдавию и ее граждан в ближайшие недели полностью накроет энергетический кризис с непомерным повышением тарифов и цен на большинство товаров и услуг".

"Попытки отдельных руководителей Молдавии переложить ответственность за этот социальный и энергетический геноцид на "мировые тенденции" не могут служить оправданием на фоне более низких цен энергоресурсов для таких европейских стран, как Сербия, Венгрия, та же Германия и другие страны, которые смогли договориться с Российской Федерацией", - пояснил Додон, который в бытность президентом неоднократно добивался от России выгодных цен на газ и других преференций для Молдавии. Он напомнил, что руководство страны в прошлом полугодии не воспользовалось возможностью наладить прямой диалог с властями России, проигнорировав три саммита в рамках СНГ и четыре в рамках ЕАЭС, где Молдавия получила статус наблюдателя.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил во вторник, что республика столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса после того, как закупочная цена на газ за три месяца выросла с $450 до 646 за тысячу куб. м. Он подчеркнул, что тарифы на газ и электроэнергию взмыли вверх из-за роста котировок на европейских газовых биржах и стоимости корзины нефтепродуктов, к которым по контракту с "Газпром" привязана закупочная цена. Вице-премьер также признал, что существует риск проблем с погашением платежей российскому холдингу.

В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. В соответствии с новым контрактом в ноябре цена на газ для Молдавии составила $450 за тысячу куб. м. Одними из главных условий нового контракта являются своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.