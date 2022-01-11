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Минпромторг заключил два СПИКа по выпуску ж/д кассетных подшипников в РФ

Как отметило министерство, компании намерены создать глубоко локализованное производство современных подшипников

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ заключил специальные инвестиционные контракты с двумя компаниями по производству кассетных железнодорожных подшипников в РФ. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минпромторг России подписал два специальных инвестиционных контракта (СПИК) с победителями конкурса на заключение контрактов по внедрению технологии производства в РФ железнодорожных конических подшипников кассетного типа с телами качения повышенного ресурса", - говорится в сообщении. В частности, подписаны контракты с ООО "ЕПК-Бренко" (Саратовская область) и ООО "СКФ" (Тверская область).

Как отметило министерство, компании намерены создать глубоко локализованное производство современных подшипников. Использование подшипников кассетного типа осуществляется в рамках реализации программы переоснащения и совершенствования железнодорожного подвижного состава. Стоимость жизненного цикла подшипников кассетного типа в разы ниже по сравнению с колесными парами с цилиндрическими подшипниками на стандартных вагонах, указал Минпромторг.

Как сообщалось, ранее обсуждался обязательный переход российских грузовых вагонов с роликовых подшипников на кассетные, однако затем решение о нем было отменено.

О специальных инвестконтрактах

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

СПИК 2.0 - новая модель специнвестконтрактов, по которой увеличивается срок их действия с 10 лет до 20 лет, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, вводятся процедуры конкурсного, публичного отбора. Также исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог составлял 750 млн рублей.

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