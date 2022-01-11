В Росатоме начали разработку модуля по переработке ОЯТ инновационного реактора БРЕСТ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Проектирование модуля по переработке отработавшего ядерного топлива инновационного "реактора будущего" БРЕСТ началось в Росатоме. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ТВЭЛ - топливного дивизиона Росатома.

Разработку модуля будут осуществлять специалисты Сибирского химического комбината (входит в контур управления ТВЭЛ, г. Северск, Томская область). Модуль станет третьей очередью сооружения опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и пристанционным замкнутым ядерным топливным циклом. Завершение работ по контракту намечено на 2024 год.

В основу технологии переработки заложена комбинированная пирохимическо-гидрометаллургическая технология, которая позволит перерабатывать ОЯТ с различной степенью выгорания. Полученные на выходе порошки будут использоваться для последующей рефабрикации свежего топлива. "Таким образом, будет реализована идея пристанционного замкнутого топливного цикла", - отмечается в сообщении ТВЭЛ.

ОДЭК возводится в рамках стратегического проектного направления "Прорыв", направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли. Российская отраслевая стратегия предполагает создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах и замкнутым ядерным топливным циклом. Это означает широкое внедрение технологий рециклинга побочных ядерных материалов, таких как обедненный уран, а также продукты, выделенные из отработавшего топлива (ОЯТ) - регенерированный уран, плутоний и прочие изотопы - продукты ядерной реакции. Это позволит не только многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики, но и решить вопросы накопления отработавшего топлива и ядерных отходов - повторно использовать ОЯТ вместо хранения, радикально снизить объемы образования и активность отходов.