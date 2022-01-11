Оренбургская область сэкономила 1,3 млрд руб. в 2021 году за счет централизованных закупок

ОРЕНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Центр организации закупок Оренбургской области обеспечил за 2021 год экономию в размере 1,3 млрд рублей бюджетных средств, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"За 2021 год сотрудники регионального Центра организации закупок подготовили и разместили около 14,5 тыс. извещений о проведении закупок государственными и муниципальными заказчиками. В результате заключено более 13 тыс. контрактов и договоров на общую сумму 24,5 млрд руб., экономия составила 1,3 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, через централизованную систему закупок Оренбургской области проходит исполнение около трети регионального бюджета. За десять лет действия централизованной системы закупок в Оренбургской области удалось сэкономить 12,2 млрд рублей. Порядка 70% поставок осуществляет местный бизнес, отмечается в сообщении.

"При такой организации работы процесс закупок в регионе становится открытым и прозрачным, снижается количество обоснованных жалоб. Растет и уровень конкуренции. Все это благотворно влияет на бизнес-процессы", - цитирует пресс-служба министра экономразвития Оренбургской области Дениса Гончарова.