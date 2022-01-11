Авиакомпания "Камчатка" договорилась с ГТЛК о поставках самолетов Cessna

ТАСС, 11 января. ГТЛК планирует в первом полугодии 2022 года поставить авиакомпании "Камчатка" три самолета Cessna Grand Caravan. Об этом говорится в сообщении лизинговой компании.

"Сделка одобрена правительственной комиссией по импортозамещению. Самолеты будут поставлены на учет в российский регистр. Поставка судов авиакомпании "Камчатка" планируется в первом полугодии 2022 года. В данный момент стороны готовятся к оформлению опциона на еще девять аналогичных судов с поставкой в 2023-2027 годах", - отмечается в сообщении.

Сумму лизинговой сделки ГТЛК не раскрывает.

Об авиакомпании

Авиакомпания "Камчатка" получила сертификат эксплуатанта (основной документ для авиакомпании, который дает разрешение на взлет и посадку самолетов) в августе 2021 года. Компания базируется в Петропавловске-Камчатском. По данным сайта Росавиации, перевозчик эксплуатирует один самолет Cessna 208B.

Новая авиакомпания ориентирована на развитие внутреннего туризма на полуострове. В перспективе она планирует обслуживать местные авиалинии.