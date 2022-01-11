МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений на всей территории Казахстана и сохранил денежные средства клиентов в полном объеме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В настоящий момент практически все банкоматы и отделения Сбера в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны. Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что полное восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане, а банкоматы, поврежденные в ходе беспорядков, будут заменены на новые в ближайшее время.

"Благодаря своевременному обновлению парка банкоматов, оснащенных сверхпрочными сейфами и современными технологиями защиты, удалось отразить вандальные действия злоумышленников и, несмотря на внешние повреждения ряда устройств, сохранить денежные средства клиентов в полном объеме", - отметили в Сбербанке.