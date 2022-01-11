{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений на всей территории Казахстана

Банк сохранил денежные средства клиентов в полном объеме, сообщили в пресс-службе кредитной организации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сбербанк восстановил работу банкоматов и отделений на всей территории Казахстана и сохранил денежные средства клиентов в полном объеме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Хроника событий
Протесты в Казахстане. Хроника событий

"В настоящий момент практически все банкоматы и отделения Сбера в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны. Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что полное восстановление работы отделений и банкоматной сети происходит по мере стабилизации ситуации в Казахстане, а банкоматы, поврежденные в ходе беспорядков, будут заменены на новые в ближайшее время.

"Благодаря своевременному обновлению парка банкоматов, оснащенных сверхпрочными сейфами и современными технологиями защиты, удалось отразить вандальные действия злоумышленников и, несмотря на внешние повреждения ряда устройств, сохранить денежные средства клиентов в полном объеме", - отметили в Сбербанке.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
"Дальневосточный гектар"
КРДВ запустила "Аграрную школу" для участников программы "Дальневосточный гектар"
Первый поток школы уже закончил обучение, оно велось по трем модулям: "Растениеводство", "Животноводство", "Разработка бизнес-модели проекта в сельскохозяйственной сфере"
Читать полностью