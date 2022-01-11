"Уралмашзавод" поставит защитные баки для ядерного реактора крупнейшего атомохода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. АО "Уралмашзавод" (в составе группы УЗТМ-КАРТЭКС входит в промышленную группу Газпромбанка) поставит к октябрю 2023 года два защитных бака для ядерного реактора крупнейшего в мире атомохода "Лидер" проекта 10510. Устройства необходимы для ослабления ионизирующего излучения активной зоны реактора и обеспечения безопасной работы экипажа, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"ПАО "Уралмашзавод" приступает к изготовлению защитных металлоконструкций ядерного реактора крупнейшего в мире атомохода "Лидер" проекта 10510. "Уралмашзавод" поставит судостроительному комплексу два защитных бака - правый и левый - общим весом около 1 400 тонн в октябре 2023 года. Стоимость контракта составляет 5,76 млрд рублей с НДС", - отметили в компании, уточнив, что договор заключен с судостроительным комплексом "Звезда".

Бак металловодной защиты - устройство, которое состоит из слоев металла, воды с высокой степенью очистки и специального бетона. Он используется для ослабления ионизирующего излучения активной зоны ядерного реактора, что обеспечивает безопасную работу экипажа судна. В УЗТМ отметили, что металлоконструкции будут выполнены из коррозионностойкой и высокопрочной стали различной толщины.

"В настоящее время "Уралмашзавод" является лицензированным производителем оборудования для атомной промышленности, в том числе кранов эстакады и перегрузочных машин. Изготовление защитных металлоконструкций - новая ступень в развитии этого направления. У УЗТМ есть все необходимые технические возможности, квалифицированный персонал для изготовления изделий такого масштаба и назначения", - отметил директор по судостроению УЗТМ-КАРТЭКС Дмитрий Пеплов.

Техническое наблюдение за процессом изготовления конструкций будут осуществлять Российский морской регистр судоходства и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

"Мы благодарны руководству НК "Роснефть" и ССК "Звезда" за то, что они доверили нам изготовление одного из самых важных узлов крупнейшего в мире атомохода. Стремление наших партнеров к замещению импортной продукции для судостроения отечественными изделиями оказывает серьезную поддержку российскому машиностроению, позволяет ему развивать компетенции и внедрять новые технологии", - сказал генеральный директор УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер.

О ледоколе и компании

Ледокол "Лидер" водоизмещением более 70 тыс. тонн - самый мощный ледокол в мире, способный преодолевать льды толщиной до 5 м. Он рассчитан на автономное плавание в течение восьми месяцев. Это первое крупнотоннажное судно такого размера. Цель проекта - обеспечить возможность круглогодичного использования Северного морского пути для транспортировки грузов и экспедиций в Арктику.

"Уралмашзавод" - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. С 2016 года завод входит в УК "УЗТМ-КАРТЭКС", которая является основным акционером предприятия. Группа УЗТМ-КАРТЭКС уже задействована в проекте строительства ледокола "Лидер". В соответствии с контрактом, подписанным в феврале прошлого года, литейное производство до июля 2022 года изготовит для ледокола крупнотоннажные отливки.