Кабмин рекомендовал главам субъектов возглавить региональные штабы по газификации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Правительство РФ рекомендовало главам российских субъектов возглавить региональные штабы по газификации для ускорения ее темпов. Об этом говорится в сообщении кабмина по итогам рабочего штаба по газификации, который провел вице-премьер РФ Александр Новак.

"Для ускорения темпов газификации в регионах по итогам заседания штаба было решено рекомендовать главам регионов возглавлять региональные штабы по газификации", - отмечается в сообщении.

Вице-премьер Новак, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что в 2022 году регионы совместно с федеральным штабом по газификации ускорят работу с поданными заявками. "Также необходимо продолжить работу по оказанию комплексной услуги - строительству газопроводной сети внутри участка, проведению разводки, ведь эти услуги может оказывать и ГРО. Также важно обеспечить возможность покупки оборудования по ценам, которые контролируются региональными штабами", - указал он.

По словам Новака, потенциально газ в рамках программы по газификации смогут получить порядка 2,3 млн домовладений, при этом уже подано 564 тыс. заявок, принято 450 тыс. из них. Общее количество заключенных договоров достигает 162 тыс.

В свою очередь генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в ходе заседание штаба обратил внимание на значительный рост числа заявок на подведение газа в первые дни 2022 года. Густов заверил, что региональные операторы газификации имеют достаточно средств для проведения догазификации в срок и напомнил, что газораспределительные организации имеют право использовать спецнадбавку, которая увеличивает базовый тариф на транспортировку до 35%.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.