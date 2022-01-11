Bloomberg: UniCredit заинтересован в покупке банка "Открытие"

ТАСС, 11 января. Крупнейший банк Италии Unicredit в течение этой недели может начать проводить due diligence (всесторонний анализ бизнеса) банка "ФК Открытие". Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, UniCredit нанял консультанта для рассмотрения бухгалтерии московского банка и рассчитывает завершить процесс в течение нескольких недель.

ТАСС отправил запрос в российское подразделение UniCredit и Банк России. "ФК Открытие" отказался от комментариев.

В начале декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке банка "Открытие". Она отмечала, что тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но регулятор также рассматривает и выход "Открытия" на IPO (первичное публичное предложение акций).

В начале августа Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 г.