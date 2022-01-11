"Совет рынка" дал "Энел России" отсрочку по штрафам в отношении Кольской ВЭС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Наблюдательный совет ассоциации "Совет рынка" принял решение о предоставлении отсрочки по начислению штрафов в отношении Кольской ветряной электростанции, которую в Мурманской области строит "Энел Россия", до апреля 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

"На заседании наблюдательного совета ассоциации "НП Совет рынка", которое прошло в форме заочного голосования, было принято решение о предоставлении отсрочки расчета и списания штрафов по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), в отношении объекта генерации Кольская ВЭС ООО "Энел Рус Винд Кола" в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы", - говорится в сообщении.

Отсрочка по штрафам за декабрь 2021 года и январь, февраль 2022 года предоставлена для предоставления возможности подписания с покупателями электроэнергии соглашений о признании возникновения форс-мажорных обстоятельств.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию свой первый ветропарк Азовская ВЭС (90 МВт) в Ростовской области, а также реализует еще два проекта в сфере ветроэнергетики - Кольская ВЭС (201 МВт) и Родниковская ВЭС (71 МВт).