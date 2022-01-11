Российский экологический оператор планирует вывести на биржу "зеленые" облигации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (РЭО) получила кредитный рейтинг на уровне ruA (умеренно высокий) и планирует разместить на бирже выпуски "зеленых" облигаций проектов по обращению с отходами. Об этом сообщает во вторник пресс-служба РЭО.

"С целью привлечения широкого круга инвесторов РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга от одного из ведущих российских рейтинговых агентств. Теперь после того, как "Эксперт РА" присвоило РЭО кредитный рейтинг на уровне ruA, что означает умеренно высокий уровень кредитоспособности, мы можем выйти на биржу. Средства, полученные от размещения "зеленых" облигаций, будут направлены на развитие отрасли обращения с отходами, в том числе на строительство новых объектов и модернизацию старых. Все это делается для достижения показателей, заявленных в нацпроекте "Экология", согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, а объем ТКО, направляемых на захоронение, снизиться до 50%", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также напомнил, что в 2021 году российское правительство одобрило для РЭО выпуски "зеленых" облигаций в качестве еще одной меры поддержки отрасли. В ноябре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 млрд рублей до конца 2024 года. При этом РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволит компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Как уточнили в РЭО, в 2021 году компания профинансировала с помощью облигаций пять проектов по обращению с отходами на 6,1 млрд рублей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.