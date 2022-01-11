"Роснефть" начала геологоразведку на трех участках в Якутии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Роснефть" приступила к геологоразведочным работам сразу на трех лицензионных участках в Якутии - Кубалахском, Ыгыаттинском и Нижнеджербинском, сообщает компания.

Работы ведет оператор, дочерняя компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Всего планируется пройти 2,1 тыс. погонных км сейсмики 2D и более 1,1 тыс. кв. км сейсмики 3D. Так, на Кубалахском и Нижнеджербинском участках планируется уточнить геологическую структуру, а также найти новые перспективные залежи. На сложном Ыгыаттинском участке будет выполнена 2D-сейсморазведка.

"Роснефть" в 2021 году уже открыла в Якутии два новых месторождения. Это месторождение Кульбертинова с запасами более 75 млрд куб м газа и 1,4 млн тонн газового конденсата и Кэдэргинское с запасами более 40 млрд куб. м газа и более 2 млн тонн газового конденсата.

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" разрабатывает 11 лицензионных участков в Якутии. Так, Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение, запущенное в эксплуатацию в 2013 году, входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири.