Глава ФРС считает, что высокая инфляция наносит ущерб экономике США

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Высокая инфляция становится бременем для американских граждан и причиняет ущерб экономике Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Мы знаем, что высокая инфляция наносит ущерб, особенно тем, кто не в состоянии покрыть более высокие расходы на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, жилье и транспорт", - отметил он, отвечая на вопросы законодателей из банковского комитета Сената Конгресса США, где проходят слушания, посвященные рассмотрению его кандидатуры на второй срок на посту руководителя финансового регулятора.

По словам Пауэлла, американский рынок труда находится в устойчивом положении, а экономика "развивается самыми быстрыми темпами за многие годы". "Мы можем начать понимать, что экономика после пандемии, вероятно, будет отличаться в некоторых аспектах, - продолжил он. - При достижении наших целей необходимо учитывать эти различия".

Глава ФРС вновь подчеркнул, что повышение базовой процентной ставки может привести к снижению инфляции. "Если мы увидим, что инфляция сохраняется на высоком уровне дольше, чем ожидается, и нам придется со временем повышать процентные ставки, то мы это сделаем, - отметил он. - Мы будем использовать собственные средства, чтобы снова снизить инфляцию".

Многие члены профильного комитета высказались в поддержку кандидатуры Пауэлла, которую ранее выдвинул президент США Джо Байден. Как ожидается, в ближайшие недели они рекомендуют Сенату полного состава утвердить ее. Затем верхняя палата Конгресса должна ее окончательно одобрить.

Уровень инфляции в США взлетел до самого высокого уровня за последние четыре десятилетия. Как ожидают эксперты, в среду власти страны сообщат, что потребительские цены за последние 12 месяцев выросли на 7,1%. В настоящее время эксперты прогнозируют, что финансовый регулятор начнет повышать базовую процентную ставку в марте. Как ожидается, в 2022 году ее повысят трижды. В декабре ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25%.