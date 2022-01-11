Аптеки сообщили о перебоях с поставками антидепрессанта "Золофт"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Поставки в аптеки антидепрессанта "Золофт" (действующее вещество - сертралин) прекратились с октября 2021 года, в настоящее время в наличии есть небольшое количество препарата. Об этом сообщил ТАСС представитель ПАО "Аптечная сеть "36,6", которое управляет аптеками под брендами "36,6" и "Горздрав".

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"Золофт" в наличии есть, но в небольшом количестве: поставок препарата не было с октября", - сказал представитель сети.

Коммерческий директор аптечной сети "Ригла" Наталья Бурдина рассказала ТАСС, что в аптеках сети отмечается дефектура конкретного бренда - "Золофт". При этом нехватки других препаратов с действующим веществом сертралин не зафиксировано. Производитель - американская фармкомпания Viatirs - сообщил аптечной сети, что "Золофт" поступит на российские склады в течение двух месяцев, ориентировочно в середине марта.

В пресс-службе Росздравнадзора заявили ТАСС, что с 1 января 2021 года по 10 января 2022 года в гражданский оборот были введены более 847 тыс. упаковок "Золофта" в пяти лекарственных формах. По состоянию на 11 января 2022 года в обороте на территории РФ находятся 181,5 тыс. упаковок препарата. Кроме того, с 1 января 2021 года по 10 января 2022 года в гражданский оборот поступило свыше 1,4 млн упаковок лекарственных препаратов с действующим веществом сертралин в 12 лекарственных формах. В настоящий момент в обороте находятся более 633 тыс. упаковок препарата. По данным ведомства, писем по прекращению поставок "Золофта" не было, в апреле 2021 года сообщалось о задержках поставок.

Ранее "Фармацевтический вестник" сообщил, что дефектура "Золофта" возникла еще в декабре 2021 года. Тогда компания Viatris подготовила официальное письмо, в котором сообщила о сложностях с поставкой лекарства в дозировке 100 мг в фасовке 28 таблеток и в дозировке 50 мг в фасовках по 28 и 14 таблеток, рассказало издание. По данным газеты, дефицит мог возникнуть из-за повышенного спроса на препарат.