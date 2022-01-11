В Ростове-на-Дону начали разработку трех первых маршрутов скоростного трамвая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Инвестор проекта по созданию системы современного скоростного трамвайного движения в Ростове-на-Дону разрабатывает три ветки маршрутов, которые соединят центр города с микрорайонами Суворовский и Левенцовский, а также с территорий старого аэропорта. Об этом сообщил журналистам во вторник глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Есть понимание как это будет. Это два этапа: реконструкция действующей [трамвайной сети] и строительство новой. Новая - это три ветки: центр города - Суворовский, центр города - Левенцовка и центр города - территория старого аэропорта. Работает Минтранс, есть планы пойти за пределы города - на территорию нового аэропорта, но основные направления, которые сегодня уже начаты - это Суворовский, Левенцовка и старый аэропорт, это север, запад и восток", - сказал Логвиненко.

По его словам, сейчас инвестор проекта разрабатывает проекты планировки территории, чтобы после заключения договоров приступить к проектированию и строительным работам.

"Сейчас мы должны провести определенные юридические процедуры. Сегодня необходимо внести определенные изменения в законодательство, чтобы заключался четырехсторонний договор. Со стороны инвестора будет две стороны - сам инвестор и кредитное учреждение, с нашей стороны - муниципалитет и правительство (региона). Кредит получен, пути назад нет, и на месте мы не стоим", - отметил глава администрации.

Ранее заместитель губернатора - министр финансов региона Лилия Федотова сообщала журналистам, что правительство РФ выделит Ростовской области бюджетный кредит в размере 15,4 млрд рублей на реализацию проекта по созданию легкорельсового транспорта в Ростове-на-Дону.

В ноябре на Международном форуме и выставке "Транспорт России" власти Ростовской области и компания "Синара - городские транспортные решения" ("Синара-ГТР") заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта модернизация и создание инфраструктуры городского трамвая в Ростове-на-Дону. Сообщалось, что речь идет о крупной масштабной программе по созданию системы современного скоростного трамвайного движения не только в границах существующей городской сети, но и в развивающихся микрорайонах города. В рамках проекта планируется построить 76,8 км новых трамвайных сетей и реконструировать 46 км действующих, пополнить парк подвижного состава 98 новыми трехсекционными трамвайными вагонами. Также модернизации подвергнется и сопутствующая инфраструктура - депо, тяговые подстанции, коммунальные сети, остановочные пункты.