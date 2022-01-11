Госдолг Коми снизился на 1,4 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Минфин Республики Коми снизил объем государственного долга региона на 1,4 млрд рублей, до 34,4 млрд рублей, ранее запланированного срока. Расходы на обслуживание госдолга в 2021 году удалось снизить на 4,2%, сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы госдолг республики снижать. В 2021 году мы госдолг сокращали, на 10 января 2022 года еще сократили на 1,4 млрд рублей, и на сегодня он составляет 34,4 млрд рублей. Кто-то скажет, что это огромная цифра, но это ниже прогнозных значений, которые мы закладывали в бюджет на 2022 год", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено в социальной сети "ВКонтакте".

Помимо этого, расходы на обслуживание госдолга, которые составляют 1,6 млрд рублей в год, в прошлом году удалось сократить на 4,2% в сравнении с показателем 2020 года за счет грамотного управления госдолгом, отметил руководитель региона.

"Хотя надо сказать, что госдолг - это не какая-то особая отметина, он есть практически у всех субъектов РФ, никто сегодня не живет без кредитования. Стараемся замещать кредиты, вместо коммерческих брать бюджетные - по ним меньше процентная ставка и совершенно другие обязательства по возврату", - подытожил Уйба.

Бюджет Коми на 2022 год был принят с объемом доходов в 87 млрд рублей, расходы - 97,9 млрд рублей, дефицит - 10,9 млрд рублей, или 15% от собственных доходов региона, это предельный размер. Покрывать планировалось за счет кредитов.