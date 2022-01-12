Путин обсудит с кабмином газификацию регионов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет первое в наступившем году совещание с членами правительства.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой встречи станет "обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов". С докладом по этому вопросу выступит вице-премьер Александр Новак.

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.

Предыдущая встреча с кабмином в подобном формате прошла 14 декабря 2021 года. Речь на ней шла, в частности, о распространении нового омикрон-штамма коронавируса, законопроекте о введении QR-кодов на транспорте. Основной доклад был посвящен мерам по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Поручения по газификации

В июне 2020 года Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Позже их число было увеличено до 72.

За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом послании Федеральному собранию глава государства поручил ускорить газификацию домов, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам. При этом он подчеркнул, что за подведение газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны. Завершить эту работу планируется до 1 января 2023 года.

Топливно-энергетические балансы

В прошлом мае Путин рекомендовал администрациям субъектов РФ до 21 апреля 2022 года разработать региональные топливно-энергетические балансы (ТЭБ) и приступить к достижению их целевых значений с 2022 года.

Подготовка целевых энергобалансов, то есть четкой структуры потребления по видам источников энергии, является основой для реализации программы газификации в стране. Как подчеркивали в Минэнерго, методические указания для формирования ТЭБ в регионах уже готовы, однако не все субъекты Федерации приступили к их составлению.

По данным министерства, к декабрю 42 российских региона завершили разработку топливно-энергетических балансов, позволяющих определить потребность каждой территории в газе. Еще 15 субъектов на тот момент подготавливали данные для разработки ТЭБ.