Опрос: большинство инвесторов ожидают цену нефти выше $60 за баррель вплоть до 2024 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Цены на нефть останутся высокими в перспективе до 2024 года и будут находиться выше отметки в $60 за баррель. Такое мнение высказали 70% опрошенных консалтинговой компании Boston Consulting Group институциональных инвесторов, работающих с нефтегазовой отраслью.

Как отмечается в исследовании BCG, несмотря на кризис в энергетической отрасли, настроения инвесторов показывают максимум оптимизма на ближайшую перспективу. По мнению участников опроса, цены на энергоносители останутся высокими. "Около 70% респондентов ожидают, что цены на нефть будут держаться на уровнях выше $60 за баррель вплоть до 2024 года. Эти ожидания значительно выше, чем в прошлогоднем опросе, когда большинство инвесторов прогнозировали цену на нефть в диапазоне от $40 до $60 за баррель", - говорится в исследовании.

Высокими, согласно опросу, останутся и цены на газ. Все потому, что основная часть респондентов (85%) считают, что "природный газ будет играть важную роль в качестве промежуточного звена между традиционными углеводородами и возобновляемыми источниками энергии, способствуя декарбонизации мировой экономики, а 70% хотят, чтобы нефтегазовые компании продолжали расти именно за счет природного газа".

Резюмируя данные исследования, эксперты BCG отмечают, что и такой показатель, как совокупный доход акционеров (TSR), будет восстанавливаться в течение ближайших двух лет.

При этом более долгосрочные ожидания инвесторов выглядят не такими оптимистичными. Почти две трети опрошенных ожидают наступления пика потребления нефти до 2030 года. "Лишь 30% считают, что на протяжении следующего десятилетия доля акций нефтегазовых компаний в их портфелях будет увеличиваться, почти 60% признались, что клиенты давят на них, призывая отказываться от инвестиций в ископаемые виды топлива", - говорится в исследовании.

Кроме того, давление климатической повестки на отрасль продолжит расти, полагают респонденты. В настоящее время лишь 39% из них закладывают этот риск в оценки стоимости нефтегазовых компаний, но еще 40% заявили, что планируют последовать этому примеру.

Опрос был проведен "Центром энергетического воздействия" (CEI) BCG среди 250 институциональных инвесторов, работающих с нефтегазовой отраслью.