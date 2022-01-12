Исследование: ввод торговых центров в России может уменьшиться вдвое в 2022 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сокращение ввода торговых площадей ожидается на территории РФ в 2022 году после рекордного 2021 года, объемы строительства могут уменьшиться почти в два раза. Такой прогноз содержится в аналитическом отчете Marketbeat Lite, который подготовили аналитики Cushman & Wakefield по итогам IV квартала 2021 года.

"В 2022 году строительный объем сократится почти в два раза - как в Москве, так и в регионах к вводу планируются небольшие торговые объекты", - говорится в материалах. В них отмечается, что предполагаемый ввод может составить 350 тыс. кв. м.

Согласно материалам, в 2020-2021 годах строительство торговых центров в России практически не начиналось, новые проекты анонсируются, однако сроки их реализации пока не определены, пишут аналитики. Они напоминают, что в 2021 году в России была запущена значительная часть торговых объектов, строительство которых было начато несколько лет назад. В результате показатель нового строительства достиг максимального значения за последние пять лет - открылся 21 форматный торговый центр общей торговой площадью 687 тыс. кв. м.

Постепенное снижение строительной активности также ожидается на офисном рынке, добавляют в Cushman & Wakefield. "В последние два года начало строительства новых проектов откладывалось на более поздние сроки, поэтому в среднесрочной перспективе будут достраиваться начатые до пандемии проекты", - говорится в отчете. В компании напоминают, что по итогам 2021 года новое строительство офисов в Москве превысило 500 тыс. кв. м впервые с 2016 года.

Об объеме инвестиций в коммерческую недвижимость

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 2022 года может уменьшиться в сравнении с 2021 годом на 14% - до €3 млрд, отмечается в аналитическом отчете.

"Прогнозируемый объем инвестиций в 2022 году - €3 млрд", - говорится в материалах. В них уточняется, что снижение может составить 14% по сравнению с ожидаемым объемом по итогам 2021 года (€3,5 млрд).

Инвестиции в коммерческую недвижимость России находятся на низком уровне, прокомментировал ТАСС партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman &Wakefield Денис Соколов. "Связано это не только с неопределенностью из-за пандемии, но и с тем, что собственники качественных активов чувствуют себя относительно комфортно, поэтому не готовы к ценовым дисконтам, в то время как покупатели рассчитывают на дешевые активы", - пояснил он.

По словам эксперта, в 2022 году позиции продавцов и покупателей коммерческой недвижимости в России постепенно будут сближаться, очередной всплеск инвестиционной активности возможен в 2023 году.