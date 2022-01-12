Малый бизнес Чукотки получил кредитов на сумму 100 млн рублей на льготных условиях

ТАСС, 12 января. Микрокредитная компания Чукотки, осуществляющая деятельность в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", в 2021 году выдала представителям малого бизнеса округа кредитов на общую сумму в 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

"В прошлом году Микрокредитной компанией было выдано 43 микрозайма предпринимателям и самозанятым Чукотки на общую сумму почти 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кредиты выдавались на льготных условиях, в том числе под 1% годовых. Всего за два года работы компании предпринимателям и самозанятым полуострова было выдано 111 микрозаймов на общую сумму более 245 млн рублей.