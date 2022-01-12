Исследовательское судно "Евгений Горигледжан" готовится к заводским ходовым испытаниям

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь", готовится к заводским ходовым испытаниям. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПСЗ Илья Самарин.

"В конце прошлого года мы завершили швартовные испытания океанографического исследовательского судна "Евгений Горигледжан". Сейчас судно готовится к заводским ходовым испытаниям", - сказал гендиректор.

Он отметил, что к аналогичным испытаниям готовят также сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый", на котором завершены масштабные работы по ремонту и модернизации.

Океанографическое исследовательское судно проекта 02670 "Евгений Горигледжан" перезаложено в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. В ноябре 2018 года работы по ремонту и переоборудованию судна были приостановлены, в течение всего 2019 года велись переговоры по дальнейшему исполнению государственного контракта. 31 января 2020 года было подписано дополнительное соглашение о продлении срока действия контракта, а в феврале работы были возобновлены.

Судно предназначено для проведения подводных технических работ. Водоизмещение - 4 тыс. тонн, автономность плавания - 30 суток, экипаж - 32 человека плюс 25 членов экспедиции. Судно разработано Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Неустрашимый" - головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Водоизмещение корабля составляет 3 590 тонн, скорость - до 30 узлов, автономность - 30 суток, экипаж - 210 человек. На вооружении: артиллерийская установка АК-100, ракеты "Кинжал", "Кортик", торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.