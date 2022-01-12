Опрос: более 70% россиян в 2021 году путешествовали по России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 70% опрошенных россиян в 2021 году путешествовали по России, наибольший рост спроса зафиксирован на полеты в Калугу, Махачкалу и Нижний Новгород. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Тинькофф Путешествия" (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Более 70% опрошенных в 2021 году провели отдых в России <…> Лидером по приросту покупок авиабилетов в 2021 году стала Калуга", - отмечается в исследовании, основанном на данных "Тинькофф Путешествий" и опроса в приложении.

По данным сервиса, спрос на полеты в Калугу в 2021 году возрос на 69% по сравнению с 2020 годом, в Махачкалу - на 47%, в Нижний Новгород - на 30%, в Барнаул и Нальчик - на 28%, в Ульяновск и Чебоксары - на 22%, в Геленджик - на 18%, в Калининград - на 16%, в Кавказские Минеральные воды - на 14%. При подсчете учитывались направления, куда россияне купили в 2021 году более 1 тыс. билетов.

Самыми популярными направлениями по количеству приобретенных авиабилетов стали Москва, Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края и Крыма. Однако в 2021 году не наблюдалось нового притока туристов в эти регионы после взрывного роста спроса в 2020 году. Например, количество купленных билетов в Симферополь в 2021 году снизилось на 9% по сравнению с предыдущим годом. Россияне открывают для себя новые направления и чаще выбирают активный и экскурсионный отдых, объяснили аналитики.

Среди зарубежных направлений в 2021 году наибольшей популярностью пользовались Турция, ОАЭ, Греция и Кипр. Спрос на них вырос на 50-70% за год. В то же время популярность отдыха в странах Юго-Восточной Азии снизилась - например, во Вьетнам и Индонезию россияне летали почти вдвое реже, чем в 2020 году. Наибольший рост спроса в 2021 году зафиксирован на путешествия в Таджикистан и на Сейшелы - в 19 и в 12 раз соответственно. Это может быть связано с возобновлением этими странами прямого авиасообщения с Россией, безвизовым режимом и отсутствием обязательного карантина по прибытии, отмечается в исследовании.

По данным "Тинькофф Путешествий", спрос на полеты в Азербайджан увеличился за год на 476%, в Хорватию - на 448%, в Узбекистан - на 236%, в Грузию - на 223%, в Египет - на 214%, в Киргизию - на 194%, в Армению - на 124%, на Мальдивы - на 87%. Посетили закрытые для туризма страны в 2021 году 6% респондентов, при этом 40% из них попали туда через другие открытые государства, 25% имели разрешение на въезд, 13% были привиты иностранной вакциной.

Общие тенденции

Более трети россиян в 2021 году стали чаще путешествовать по сравнению с 2020 годом. Еще треть путешествовали столько же, сколько в 2020 году, каждый пятый путешествовал меньше, а 11% никуда не ездили в течение последних двух лет.

Не планируют поездки за границу в ближайшие месяцы 34% респондентов, 25% сомневаются в целесообразности таких путешествий. Основными причинами отказа от поездок за рубеж россияне назвали ограничения в стране (57%), большую вероятность отмены рейса (41%), высокие цены на билеты и отсутствие прививки иностранной вакциной (по 36%), отметили аналитики.

Согласно данным опроса, за последний год 35% респондентов стали приобретать билеты ближе к дате путешествия, еще у 50% привычки не изменились: 30% покупали билеты заранее, 20% - ближе к дате вылета.

Исследование основано на данных сервиса "Тинькофф Путешествия" и результатах опроса, проведенного в декабре 2021 года в приложении "Тинькофф" среди 22 тыс. жителей российских регионов старше 18 лет.