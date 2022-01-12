Исследование: россияне в новогодние праздники на треть чаще ездили на такси

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Количество поездок на такси, совершенных россиянами с 31 декабря по 9 января, выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие результаты содержатся в исследовании банка "Русский стандарт".

Согласно данным банка, средний чек за поездку на такси составил 358 рублей. Как показала статистика, он вырос на 22% в годовом выражении.

В топ-5 городов, где в новогодние праздники было совершено самое большое количество поездок на такси, вошли Москва (средний чек - 336 рублей), Челябинск (187 рублей), Санкт-Петербург (1,147 тыс. рублей), Пермь (230 рублей) и Новосибирск (196 рублей). При этом аналитики отметили, что такой высокий средний чек в Петербурге может быть связан с поездками туристов за город, например, в такие популярные места, как Царское село, Петергоф и другие.

Кроме того, россияне стали активнее путешествовать на личном автомобиле. Так, число покупок бензина марки Аи-95 с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года выросло на 16% относительно аналогичного периода прошлого года, а Аи-92 - на 18%.

В пятерку городов, где было отмечено самое большое количество операций по картам банка в категории "автомобиль", вошли Москва (средний чек - 1,789 тыс. рублей), Санкт-Петербург (1,69 тыс. рублей), Новосибирск (1,646 тыс. рублей), Казань (1,27 тыс. рублей) и Челябинск (1,464 тыс. рублей).

Также в прошедшие праздники значительно (+29%) выросло число поездок на автобусе, показала статистика "Русского стандарта". Средний чек поездки на городских, пригородных и междугородних автобусах у россиян на прошедших каникулах составил 101 руб. Причем, согласно данным банка, этот показатель снизился на 5% относительно новогодних праздников в прошлом году.

Количество покупок железнодорожных и авиабилетов за прошедшие праздники выросло всего на 1% в каждой из категорий. Средний чек одной поездки на поезде составил 3,89 тыс. рублей (+6%). Средний чек на авиаперелет составил 9,667 тыс. рублей (-42%).

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" изучили все операции по картам банка с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, а также с 31 декабря 2020 года по 9 января 2021 года в категориях "автомобиль" (АЗС, автошины, автозапчасти и аксессуары, станции техобслуживания), "услуги такси", "жд-перевозки", "автобусные пассажирские перевозки", "авиаперелеты". Также в исследовании были использованы обезличенные данные сервиса по количеству в чеках покупок бензина марок Аи-92 и Аи-95 в аналогичные периоды.