В Бундестаге назвали иррациональными требования отказаться от "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Германии нужен газопровод "Северный поток - 2", он способен стабилизировать цены на газ, а требования, в частности, украинской стороны отказаться от проекта являются иррациональными. Такую точку зрения выразил во вторник в ответ на запрос ТАСС депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

"Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными. Это является, в том числе, вмешательством в дела третьей стороны", - считает депутат. По его мнению, такие заявления украинского посла "отбрасывают тень на международную репутацию" ФРГ.

Котре также предположил, что после ввода газопровода в строй ситуация на газовом рынке ЕС стабилизируется. "Ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию абсолютно точно сделает вклад в стабилизацию цен на газ", - считает парламентарий. Он напомнил, что правительство ФРГ сейчас постепенно отказывается от угольной и атомной политики, и "торпедирование газовых проектов" в таких условиях не может отвечать интересам Федеративной Республики.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ранее заявил, что Европа и США должны принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы и что окончательный отказ от газопровода "Северный поток - 2" должен быть одним из вариантов.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

В интервью агентству Reuters, генсек германской правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт выступил за то, чтобы не связывать вопрос "Северного потока - 2" с политическими разногласиями с Россией. "На каком-то этапе в этой дискуссии наступит мир в политическом и юридическом плане", - считает политик.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.