Спасательное судно "Воевода" сдадут Минпромторгу в 2022 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Головное судно обеспечения аварийно-спасательных операций проекта 23700 "Воевода", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь", будет сдано Минпромторгу РФ в текущем году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПСЗ Илья Самарин.

"В планах на 2022 год у нас прежде всего сдача заказчикам тех кораблей и судов, которые доведены до значительной степени технической готовности. В их числе головное судно обеспечения аварийно-спасательных операций проекта 23700 "Воевода", которое мы строим по заказу Минпромторга РФ", - сказал он.

Гендиректор отметил, что главной целью предприятия в текущем году является также заключение новых контрактов, которые определят перспективную загрузку "Янтаря" на ближайшие годы. "Серьезный задел в развитии нашего производства могли бы обеспечить серийные заказы от Минобороны, а также гражданских ведомств и рыбодобывающих компаний", - подчеркнул гендиректор.

"Воевода" - головное судно проекта 23700, разработанного в фирме "Северное ПКБ". Контракт на постройку судна был заключен в декабре 2016 года, закладка состоялась в апреле 2017 года. После сдачи судна в 2020 году его эксплуатантом станет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Судно проекта 23700 предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. Судно способно нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна - 7 500 т, длина - 111 м, ширина - 24 м, скорость - 22 узла, дальность плавания - 5 000 миль.