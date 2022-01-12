"Ъ": крупные ретейлеры ограничат наценки на базовые продукты не более чем на 10%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Крупные розничные сети X5 Group и "Магнит" предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца года. Об этом " Коммерсанту " сообщили в этих компаниях.

В X5 Group изданию сказали, что ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. Однако список конкретных товаров будет определяться ежемесячно.

В "Магните" отметили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. В них включат вермишель, овощи из "борщевого набора", хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.

Издание сообщило, что в ФАС подтвердили предложения от ретейлеров. "Сейчас они изучаются", - подтвердили в ведомстве.

"Мы обсуждали с сетями возможность установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%",- рассказал "Коммерсанту" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.