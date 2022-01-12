Темпы инфляции в Китае в 2021 году составили 0,9%

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - по итогам 2021 года составил 0,9%, что ниже целевого показателя, установленного на прошлый год на уровне 3%. Об этом в среду сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как следует из доклада на официальном сайте ведомства, только в декабре темпы инфляции составили 1,5% в годовом выражении: цены в городах выросли на 1,6% по сравнению с декабрем 2020 года, в сельской местности - на 1,2%. При этом цены на продовольствие снизились на 1,2%, непродовольственные товары подорожали на 2,1%, цены на потребительские товары выросли на 1,5%, стоимость услуг подорожала на 1,5%.

В декабре цены на мясо в Китае упали на 22,2% в годовом исчислении, при этом свинина - один из ключевых элементов потребительской корзины в Китае - подешевела на 36,7%. Яйца подорожали на 12,7%, свежие овощи и зелень - на 10,6%, продукция водного промысла - на 7,9%, фрукты - на 4,8%. Услуги в сфере транспорта и связи в декабре подорожали на 5%, в сфере образования, культуры и развлечений - на 3,1%. Цены на услуги в области здравоохранения выросли на 0,7%.

При этом по сравнению с ноябрем 2021 года в декабре цены снизились на 0,3%. Цены на продовольствие сократились на 0,6%, на непродовольственные товары - на 0,2%, потребительские товары - на 0,4%, стоимость услуг осталась на уровне ноября.

По сравнению с ноябрем 2021 года цены на мясо в декабре выросли на 0,5%, при этом свинина подорожала на 0,4%, свежие овощи и зелень подешевели на 8,3%, цены на яйца снизились на 1,8%, фрукты подорожали на 3,4%, продукция водного промысла - на 0,3%. Стоимость услуг в сфере образования, культуры и развлечений, а также здравоохранения не изменилась по сравнению с ноябрем. Цены на услуги в сфере транспорта и связи выросли на 1,3%.

По итогам 2020 года темпы инфляции в Китае составили 2,5%.