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Протесты в Казахстане
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Глава Агентства финрынка назвала ситуацию в банковском секторе Казахстана стабильной

Банки имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности, отметила Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Положение дел в казахстанском банковском секторе стабильное, банки располагают достаточным запасом ликвидности. Об этом заявила в среду на заседании правительства глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

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"Ситуация в банковском секторе стабильная. Банки имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и бизнеса", - сказала она.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои должности, при этом, сменились руководители Минэнергетики, Минюста и ряда других ведомств. Токаев поручил новому кабмину осуществить масштабные реформы, в том числе, в экономическом и банковском секторе.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

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