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Туроператоры отметили возросший спрос россиян на поездки в новогодние праздники

Они совершили в три-четыре раза больше туристических поездок, чем годом ранее

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россияне совершили в прошедшие новогодние праздники в три-четыре раза больше туристических поездок, чем годом ранее, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. Например, Tez Tour отправил в новогодние путешествия в четыре раза больше туристов, чем в прошлом году.

"По линии Tez Tour во время минувших выходных отдохнуло в четыре раза больше туристов, чем за аналогичный период 2021 года, но в три раза меньше, чем до пандемии", - сказали в пресс-службе туроператора.

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Больше всего клиентов компании - 50% - отправились в новогодние праздники в Египет. Это связано с возобновлением прямого авиасообщения между Россией и египетскими курортами, а также с оптимальным соотношением цены и качества турпродукта, комфортным климатом Египта, коротким перелетом, наличием системы "все включено" и разнообразными развлечениями, в том числе для детей. Еще 23% клиентов туроператора отправились в Турцию, 15% - в ОАЭ, 5% - на Мальдивы. Замыкают топ-5 Доминикана и Таиланд.

Спрос на туристические поездки в новогодние праздники среди клиентов "Интуриста" вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, но снизился в среднем на 50% по сравнению с допандемийными показателями, сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании отметили, что для российских туристов по-прежнему недоступен въезд во многие европейские государства и ограничен въезд в страны Юго-Восточной Азии. В связи с этим произошла переориентация спроса на вновь открытый Египет и страны Карибского бассейна, такие как Доминикана, Куба и Мексика, где ограничения по въезду минимальны. Помимо Египта, на который пришлось 45% новогодних бронирований туроператора, а также Турции, Доминиканы, Кубы и ОАЭ, в топ наиболее популярных направлений вошли Абхазия и Шри-Ланка.

По данным TUI Россия, спрос на новогодние путешествия за рубеж в три раза превысил показатель 2020-2021 гг. и в два раза - показатель 2019-2020 гг. Чаще всего клиенты компании ездили в Египет, Турцию, ОАЭ, на горнолыжные курорты Болгарии, на Мальдивы и Кубу. Спрос на путешествия по России в этот период вырос в два раза по сравнению с 2020-2021 гг. и в восемь раз по сравнению с 2019-2020 гг. По мнению туроператора, такой рост по отношению к 2019 г. обусловлен вектором на развитие внутреннего туризма.

Новогодние путешествия по России

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями на новогодние праздники среди клиентов TUI стали Сочи, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Карелия и Тюмень. Среди наиболее востребованных направлений у "Интуриста" - горнолыжные курорты Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Калининград и Карелия. По данным туроператора, в отличие от прошлых лет в пятерку лидеров не вошел Татарстан, где были введены жесткие ограничения из-за коронавируса. Также в этом году на 20% сократился спрос на Сочи, при этом на 30% выросло количество желающих отдохнуть в Геленджике и Анапе.

"В прошлом году спрос на туры по России вырос в два раза по сравнению с допандемийным 2019 г. В этом году, когда уже открылись границы, спрос просел на 27% по сравнению с допандемийным годом. Основные причины - требования QR-кодов, продолжающаяся пандемия и боязнь некоторых туристов посещать другие регионы", - пояснили в "Интуристе".

Цены на новогодние туры

Средний чек на новогодние путевки в этом сезоне составил 79 тыс. руб. на человека, что на 10% превышает показатель начала прошлого года и на 36% - начала 2020 г., когда все страны были открыты без ограничений, подчеркнули в Tez Tour.

По данным "Интуриста", стоимость новогодних туров по России ежегодно растет на 15-20%. Цены на зарубежные туры выросли в среднем на 1-1,5% в валюте, при этом на карибских направлениях стоимость туров стала ниже на 15-18% по сравнению с показателем до пандемии.

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