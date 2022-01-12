ЕАБР осуществляет операционную деятельность в Казахстане в полном объеме

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) ведет работу в Казахстане в обычном режиме и осуществляет операционную деятельность в полном объеме. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ЕАБР.

"Евразийский банк развития ведет работу со всеми клиентами и партнерами на территории Республики Казахстан в обычном режиме. Операционная деятельность ЕАБР осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечено, что банк не получал уведомлений от казахстанских заемщиков относительно возможных задержек по обслуживанию своих обязательств.

"По оценке аналитиков банка, замедление экономической активности в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки. Очевидно, ключевой задачей в ближайший месяц станет возврат экономики на устойчивую траекторию роста. ЕАБР ожидает, что рост ВВП Казахстана по итогам текущего года составит около 4%", - пояснили в пресс-службе.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики своих участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. В настоящий момент участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.