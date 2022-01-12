Ретейлеры согласились ограничить наценки на социально значимые продукты

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские ретейлеры по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России согласились ограничить наценки на социально значимые продукты. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров", - отмечает антимонопольная служба.

Как пояснили в ФАС, в 2021 году ведомство провело ряд совещаний с крупнейшими торговыми сетями. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное принятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары.

В частности, ФАС рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме. По результатам проведенных совещаний три ретейлера направили в службу предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

По данным ФАС, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться. В настоящее время ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения, добавили в ФАС.