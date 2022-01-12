Ретейлеры ограничили наценки на продукты первой необходимости

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Крупнейшие ретейлеры, Х5 Group и "Магнит" объявили о добровольном введении ограничения на рост торговой наценки на социально значимые товары, говорится в сообщениях Х5 Group и "Магнит" в среду.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу. Размер наценки будет определяться рыночным методом - в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%", - говорится в сообщении.

Такие товары будут выделены на полках магазинов специальными ценниками. Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет. X5 Group готова проработать методику совместно с заинтересованными ведомствами, ее применение будет более эффективным в случае, если к ней присоединятся другие ретейлеры, а также производители и поставщики, считают в компании.

Аналогичное решение приняли в сети "Магнит".

"ПАО "Магнит", один из ведущих российских ретейлеров планирует установить добровольное ограничение наценки на определенный перечень социально значимых товаров. Инициатива предусматривает установление максимальной наценки на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен", - говорится в сообщении компании.

Предполагается, что ограничение будет установлено на примерно 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Доля товаров, которые подпадут под добровольное ограничение наценки, может составить 30-40% от оборота социально значимых товаров в "Магните" в денежном выражении.

Оба ретейлера рассматривают добровольное ограничение наценки как механизм смягчения инфляционного давления на доходы населения, отмечают в компаниях.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что получила уведомления от "Магнита" и Х5 Group по удержанию наценки на уровне 10% на социально значимые товары и намерению обеспечить их наличие в сетях в необходимом объеме.