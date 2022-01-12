"Яндекс" присоединился к разбирательству ФАС против Apple

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Яндекс" вступил в антимонопольное разбирательство в отношении Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Мы решили принять участие в процессе, потому что решение по этому делу может оказать большое влияние как на пользователей, так и разработчиков. Мы считаем, что у пользователей должна быть возможность узнавать о разных способах оплаты и совершать покупки внутри приложений любым удобным для них способом. Если разработчики смогут рассказывать непосредственно внутри приложений о разных методах оплаты, то это улучшит пользовательский опыт и откроет новые возможности для развития рынка мобильных приложений", - отметили в "Яндексе".

В пресс-службе ФАС подтвердили ТАСС, что компания "Яндекс" включена в состав участников дела.

В октябре 2021 года ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Apple. В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

30 августа 2021 года ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке после обращений пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, где отмечались случаи, в которых купить товар дешевле на сайте продавца, а после - приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в магазине приложений AppStore, при этом пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за его пределами.