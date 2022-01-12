МЭР назвало цели госпрограммы развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Целями госпрограммы развития Крыма и Севастополя после утверждения правительством РФ ее новой структуры стали - создание комфортных условий для 2,5 млн жителей полуострова и сокращение уровня безработицы до 4,9%, говорится в распространенном в среду пресс-релизе Минэкономразвития России.

Уточняется, что правительство РФ утвердило новую структуру госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Она заменила действующую целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Разработка новой структуры госпрограммы обусловлена необходимостью ее переформатирования под новые требования действующих порядков и подходы в отношении реализации госпрограмм. Решения по изменению формата реализации федеральной целевой программы продиктовано необходимостью приведения к единообразию всех программных документов. В соответствии с новым подходом структурную часть крымской программы Минэкономразвития России разделило на две части - проектную (достижение конкретных результатов в рамках федеральных и ведомственных проектов) и процессную (постоянные мероприятия). Новые цели госпрограммы - обеспечение необходимой транспортной, социальной и иной инфраструктурой населения полуострова на уровне 2,5 млн человек к 2025 году, достижение объема инвестиций в основной капитал - 142,9 тыс. руб. на душу населения. Кроме этого, уровень безработицы должен сократиться до 4,9%", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Отмечается, что в документе предусмотрены меры, направленные на реализацию мероприятий по функционированию свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. "Удельные капитальные вложения участников СЭЗ прогнозируются на уровне 71,4 млн руб. в расчете на одного резидента к 2025 году.

Учтены предложения правительств регионов полуострова по опережающему строительству объектов дорожного и коммунального хозяйства, предполагающие перераспределение средств федерального бюджета с 2024 года на 2022-2023 годы. На текущий момент 482 объекта действующей госпрограммы завершены", - сообщается в пресс-релизе.

Госпрограмма рассчитана на дальнейшую модернизацию инфраструктуры полуострова. Среди основных направлений - продолжение модернизации транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также решение проблемы дефицита воды, говорится в сообщении.

"Крымский полуостров становится все более комфортным местом для жизни благодаря целевым инвестициям правительства РФ. Новая госпрограмма включает все необходимые для этого объекты - дороги, школы, детские сады, больницы. Важно, что вместе с инфраструктурой на полуостров приходят частные инвесторы, создаются условия для развития бизнеса и роста экономического потенциала. Формат госпрограммы позволяет сделать этот процесс гибким, ориентированным на выполнение поручений президента и задач правительства РФ", - отметил Назаров, его также цитирует пресс-служба.

О госпрограмме

Госпрограмма социально-экономического развития республики Крым и Севастополя принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило программу до 2025 года. Объемы бюджетных ассигнований на 2022-2025 годы составит более 526 млрд рублей.