Началось строительство станции Ольгино для МЦД-4 и реконструкция Лианозово на МЦД-1

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Новый остановочный пункт Ольгино будущего МЦД-4 начали строить в рамках развития Московских центральных диаметров. Также специалисты приступили к реконструкции железнодорожной станции Лианозово на МЦД-1, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"В рамках развития Московских центральных диаметров началось строительство нового остановочного пункта Ольгино будущего МЦД-4 и реконструкция железнодорожной станции Лианозово на МЦД-1", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на станции Ольгино будет построена "островная" платформа с навесом во всю длину для защиты пассажиров от осадков. Для безопасного перехода через железную дорогу возведут мост-конкорс с тремя лифтами и восьмью эскалаторами, его общая площадь составит свыше 2 тыс. кв. м. Он обеспечит выход на платформу, а также будет выполнять транзитную функцию, соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе.

"Железнодорожники уже приступили к возведению временной пассажирской платформы и моста для безопасного пересечения путей с выходами на Носовихинское шоссе и улицу Молодой Ленинец. В ноябре работники путевого хозяйства переложили путь на новую ось, освободив место для строительства временной платформы, которую планируется открыть летом 2022 года. Перенаправление части пассажиропотока на временную платформу Ольгино даст возможность приступить к масштабной реконструкции конечной станции Железнодорожная будущего МЦД-4", - добавили в МЖД.

Там же отметили, что в ходе реконструкции старое здание вокзала, платформы № 1 и № 2 на станции Железнодорожная будут демонтированы. На ее месте построят две новые платформы с навесами во всю длину, еще две платформы реконструируют, а также возведут самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5,2 тыс. кв. м, оборудованный 15 эскалаторами и 7 лифтами для маломобильных граждан. Он обеспечит пассажирам выход на новые платформы, а также свяжет между собой улицы Пролетарская и Октябрьская. На время работ будет построен временный пешеходный мост через пути с выходом на Привокзальную площадь.

"После реконструкции Лианозово на МЦД-1 в границах Москвы появится еще одна современная станция, отвечающая всем требованиям комфорта и безопасности для пассажиров. Вся инфраструктура будет полностью обновлена. Здесь построят две новые платформы берегового типа и два подземных вестибюля, один из которых интегрируют с перспективной станцией метро, а второй станет примыкать к существующему городскому тоннелю под Лианозовским проездом", - сообщил начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова приводятся в сообщении.